أمير عسير يشهد إعلان العفو عن مواطن قـتل مقيما ويكرم شاباً تبرع بجزء من كبده لطفلة

شهد أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، إعلان العفو عن مواطن قـتل مقيما من الجنسية الإثيوبية إثر خلاف بينهما، استجابة لشفاعة سموه.
وكرم الأمير تركي بن طلال الشاب عوض فلاح آل علي، الذي تبرع بجزء من الكبد لطفلة تبلغ من العمر تسعة أعوام، مثمّنًا موقفه الإنساني.
يذكر أن ذلك جاء خلال استقباله عدداً من المواطنين والمقيمين بالمجلس العام بديوان الإمارة، إذ استمع لمطالبهم وناقش الحلول العاجلة لها، كما شهد المجلس تكريم عدد من المتميزين في عدة مجالات، وكذلك الداعمين لمهرجان صفري بيشة.
#فيديو ||
الأمير #تركي_بن_طلال يستقبل عددًا من المواطنين والمقيمين بالمجلس العام بديوان الإمارة، حيث استمع لمطالبهم وناقش الحلول العاجلة لها، وشهد إعلان العفو عن مواطن قتـل مقيما إثر خلاف بينهما،استجابة لشفاعة سموه. pic.twitter.com/7cHLZtXh4T
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) September 28, 2022
وفق “أخبار 24”.