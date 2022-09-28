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جديد المناطق > أمير عسير يشهد إعلان العفو عن مواطن قـتل مقيما ويكرم شاباً تبرع بجزء من كبده لطفلة
28/09/2022   3:30 م

أمير عسير يشهد إعلان العفو عن مواطن قـتل مقيما ويكرم شاباً تبرع بجزء من كبده لطفلة

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شهد أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، إعلان العفو عن مواطن قـتل مقيما من الجنسية الإثيوبية إثر خلاف بينهما، استجابة لشفاعة سموه.

وكرم الأمير تركي بن طلال الشاب عوض فلاح آل علي، الذي تبرع بجزء من الكبد لطفلة تبلغ من العمر تسعة أعوام، مثمّنًا موقفه الإنساني.

يذكر أن ذلك جاء خلال استقباله عدداً من المواطنين والمقيمين بالمجلس العام بديوان الإمارة، إذ استمع لمطالبهم وناقش الحلول العاجلة لها، كما شهد المجلس تكريم عدد من المتميزين في عدة مجالات، وكذلك الداعمين لمهرجان صفري بيشة.

وفق “أخبار 24”.

أمير عسير يشهد إعلان العفو عن مواطن قـتل مقيما ويكرم شاباً تبرع بجزء من كبده لطفلة

جديد المناطق
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