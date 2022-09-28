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جديد المناطق > “التجارة” تُشهِّر بمنشأة باعت مواد غذائية منتهية الصلاحية بالأحساء
28/09/2022   11:12 م

“التجارة” تُشهِّر بمنشأة باعت مواد غذائية منتهية الصلاحية بالأحساء

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شهَّرت وزارة التجارة بمنشأة تختص في تجارة المواد الغذائية؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانة صاحب المنشأة والبائع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ إثر عرض وبيع مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وضبطت الفرق الرقابية للوزارة، أثناء جولاتها التفتيشية بمحافظة الأحساء، 109 منتجات من البسكويت، والبطاطس، والمكسرات والحلويات الفاسدة والمنتهية الصلاحية معروضة للبيع في مقر المنشأة؛ ليتم مصادرتها وإتلافها.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام، والذي تضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفِين. وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تُشهِّر بمنشأة باعت مواد غذائية منتهية الصلاحية بالأحساء

جديد المناطق
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