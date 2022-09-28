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جديد المحليات > بعد تداول فيديو المشاجرة.. تعليم جازان: الطالب المصاب غادر المستشفى وشكلنا لجنة للتحقيق
28/09/2022   7:44 م

بعد تداول فيديو المشاجرة.. تعليم جازان: الطالب المصاب غادر المستشفى وشكلنا لجنة للتحقيق

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أكدت إدارة التعليم بمنطقة جازان أن مقاطع الفيديو التي أظهرت شجاراً بين الطلاب في الفصل الدراسي وقعت في مدرسة تابعة للإدارة، مبينة أن المشاجرة أدت إلى إصابة أحد الطلاب، حيث تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

وقالت المتحدثة باسم تعليم جازان، رجاء العطاس لـ”أخبار 24″ إن الحادثة وقعت في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم بوسط جازان “بنين” صباح يوم الثلاثاء الموافق 1 / 3 / 1444هـ

وأضافت أنه تم نقل الطالب المصاب في حينه إلى أحد المستشفيات، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وغادر المستشفى في اليوم نفسه بعد إجراء الفحوصات الطبية وبمتابعة مستمرة من إدارة التعليم. وفق “أخبار 24”.

وأكدت المتحدثة أن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف وجه على الفور بتشكيل لجنة للوقوف على جميع الأسباب والتفاصيل المتعلقة بالحادثة، ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو إهمالها، وعدم تعاملها مع هذا الأمر بالوجه التربوي المطلوب، وضمان عدم تكرار ذلك.

بعد تداول فيديو المشاجرة.. تعليم جازان: الطالب المصاب غادر المستشفى وشكلنا لجنة للتحقيق

جديد المحليات
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