حجازي جاهز للكلاسيكو أمام النصر.. وموقف رومارينهو يتحدد السبت

شهدت تدريبات الاتحاد مشاركة المصري أحمد حجازي، بعد غيابه أمس الأول بسبب كدمة بسيطة في الركبة.
وأعادت الحصة ذاتها، التي احتضنها ملعب النادي في جدة، الجناح عبدالرحمن العبود إلى الفريق، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها لظروف وفاة جدته.
وأصبح حجازي جاهزا لمباراة الكلاسيكو غدا أمام النصر، فيما تزايدت فرصة مشاركة البرازيلي رومارينهو بعدما أدى أمس تدريبات انفرادية بالكرة، فيما يحسم تدريب السبت مصيره.
وعلى الجانب الآخر، استبعد مشاركة ثنائي النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، في مباراة فريقهما أمام الاتحاد، المقرر لها مساء الأحد المقبل بالجولة الخامسة بدوري روشن. وفق “أخبار 24”.