تناسب جميع الأعمار.. “أوتلت 2022” يوفر تجربة ثرية للتسوق وشراء الملابس

لاقت الأزياء العالمية المعروضة في مهرجان “أوتلت 2022” اهتمامًا كبيرًا من جانب الزوار، خاصة مع عرضها بأسعار مثالية تتناسب مع احتياجاتهم، وتتميز خاماتها بجودة عالية.
ويشهد المهرجان، الذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة الرياض، قائمةً متنوعة من الأزياء والإكسسوارات والأحذية والحقائب الفاخرة التي تعود صناعتها لأرقى العلامات التجارية العالمية البالغ عددها أكثر من 1500 علامة تجارية.
وتناسب الأزياء المعروضة بالمهرجان مع مقاسات جميع الأعمار، حيث توفر مجموعات متنوعة من الأزياء العملية و”الكاجوال”، والأطقم الرسمية والبدل، فضلًا عن خيارات متعددة من الحقائب المدرسية والرجالية، وحقائب الحفلات النسائية والمناسبات الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.
وحقق المعرض، الذي يستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، رقمًا قياسيًّا في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بوصفه أكبر “أوتلت” مؤقت في العالم، بمساحة تصل إلى أكثر من 145 ألف متر مربع، ويمكن حجز تذاكر الدخول المجانية للزوار عبر تطبيق “Ticket Mx”، كما يمكن حجز تذاكر الـ VIP و الـVVIP من خلال تطبيق وموقع “باركي”.