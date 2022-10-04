يشمل زراعة 12 مليون شجرة وشجيرة.. “الغطاء النباتي” يبدأ مشروعاً للتنمية المستدامة للمراعي

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اليوم (الثلاثاء)، بدء مشروع الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمراعي؛ بهدف تنمية وتطوير الفياض والروضات عبر زراعة أكثر من 12 مليون شجرة وشجيرة برية في 100 فيضة وروضة، وتأهيل أكثر من 225 ألف هكتار من أراضي المراعي في عدد من مناطق المملكة حتى عام 2030.
ويستهدف المركز من خلال مبادرته تنمية الفياض والروضات وتأهيلها لتنفيذ عدد من الأعمال، تشمل التوعية بأهميتها ووجوب المحافظة عليها، وتوفير الحماية والمراقبة، وجمع البيانات والدراسات الحقلية لإعداد الخرائط لزراعة أنواع مختلفة من الأشجار والشجيرات البرية المحلية، ومنها الطلح والسدر البري والرمث، إضافة إلى أعمال نثر البذور.
وتمتلك الفياض والروضات ميزات نسبية تجعلها ذات أهمية حيوية للبيئة؛ حيث تسهم في تخزين الكربون والتخفيف من آثار التغير المناخي وزحف الرمال والعواصف الغبارية، إضافة إلى تميزها بالتنوع الأحيائي الذي يضم أنواعًا مختلفة من الحيوانات والطيور، وقابليتها العالية لبرامج إعادة التأهيل والتطوير بطرق مختلفة كالاستزراع ونثر البذور وتنفيذ وسائل حصاد مياه الأمطار. وفق “أخبار 24”.