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جديد المحليات > “النقل” : 60 يومًا متبقية على مهلة تصحيح الأوضاع في نشاط نقل البضائع
08/10/2022   3:14 م

“النقل” : 60 يومًا متبقية على مهلة تصحيح الأوضاع في نشاط نقل البضائع

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جددت الهيئة العامة للنقل التنبيه على أن المبادرة التشجيعية المخصصة للمنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية في المملكة، ستنتهي بعد أقل من 60 يومًا، في تاريخ 07 ديسمبر 2022م .

وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تستهدف الأفراد والمنشآت الراغبين بإصدار ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية ولديهم مركبات يزيد وزنها الإجمالي عن 3.5 طن ويزيد عددها عن الحد المسموح به لهم نظامًا والمحدد بـ 9 شاحنات وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول.

وأشارت إلى أنه بإمكان المنشآت والأفراد خلال فترة المبادرة الحالية والتي ستنتهي في 07 ديسمبر 2022م، الاستفادة من الخدمات والإعفاء من رسوم إصدار رخص سير، وإصدار اللوحات عند تنفيذ إجراءات التحويل من نقل خاص إلى نقل عام، وكذلك إمكانية تنفيذ هذه الخدمات بدون اشتراط سداد المخالفات والمتعلقة بالنقل.

انفوجرافيك

وفق “أخبار 24”.

“النقل” : 60 يومًا متبقية على مهلة تصحيح الأوضاع في نشاط نقل البضائع

جديد المحليات
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