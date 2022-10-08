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جديد المحليات > بالفيديو.. “الجبير”: المملكة لا تسيّس النفط.. وقرار أوبك+ ليس لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة
08/10/2022   10:52 ص

بالفيديو.. “الجبير”: المملكة لا تسيّس النفط.. وقرار أوبك+ ليس لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة

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أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة لا تسيّس النفط ولا كل القرارات، مشيراً إلى أن فكرة اتخاذ هذا القرار لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة غير صحيحة إطلاقاً، في إشارة إلى اتفاق تحالف أوبك+ على خفض إنتاج النفط.

وأوضح الجبير في مداخلة له مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن النفط ليس سلاحاً فهو ليس طائرة مقاتلة أو دبابة، لا يمكن إطلاق النار عليه أو فعل أي شيء به.

وأضاف بأن النفط في نظر المملكة سلعة مهمة للاقتصاد العالمي الذي نمتلك فيه حصة كبيرة، مؤكداً أن هذا القرار لم يتخذ مطلقاً لإلحاق لضرر بالولايات المتحدة أو الانخراط سياسياً فيها. وفق “أخبار 24”.

وكان تحالف أوبك+ قد أعلن عن الاتفاق على خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يومياً اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل.

بالفيديو.. “الجبير”: المملكة لا تسيّس النفط.. وقرار أوبك+ ليس لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة

جديد المحليات
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