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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض ملحوظ في الإصابات الجديدة و”التعافي” واستقرار الوفيات
08/10/2022   3:14 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض ملحوظ في الإصابات الجديدة و”التعافي” واستقرار الوفيات

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (السبت)، انخفاضاً ملحوظاً في حالات الإصابة الجديدة، ونسب التعافي المسجلة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وشبه استقرار في الوفيات.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 87 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 52 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 817490 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 92 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 804467 حالة. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى تسجيل شبه استقرار في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9365 حالة وفاة.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض ملحوظ في الإصابات الجديدة و”التعافي” واستقرار الوفيات

جديد المحليات
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