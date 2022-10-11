"أرامكو" تدشّن مشروعًا مشتركًا لتصنيع أجهزة الحفر داخل المملكة لأول مرة

دشّنت شركة “أرامكو”، اليوم (الثلاثاء)، الشركة العربية لصناعة الحفارات (ARM)، التي تهدف إلى تصنيع أجهزة الحفر ومعداتها، وتقديم خدمات ما بعد البيع في رأس الخير.
ويأتي ذلك ضمن جهود الشركة لدعم توطين قطاع تصنيع أجهزة الحفر، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وتطوير القدرات المحلية بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة، وبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء).
ويمثّل هذا المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة (NOV)، علامة فارقة استراتيجية في وضع المملكة كمركز مرموق ليس فقط لإمدادات الطاقة العالمية بل أيضًا للصناعات والخدمات المرتبطة بصناعة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو”، أمين الناصر، إن أهمية الإنجاز تزداد كونه الأول من نوعه في المنطقة وبالقرب من مجموعة من أكبر الحقول في العالم، كما يمثّل المشروع إضافة مهمة لجهود التوطين لمعدات ذات طابع استراتيجي لصناعة النفط والغاز من خلال برنامج اكتفاء الذي يعزز فرص الابتكار واحتضان التقنيات الجديدة التي تدعم التنويع والتوطين في اقتصاد المملكة.