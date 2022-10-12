بيان من الشركة العالمية يوضح سبب الانقطاع الحاصل في مباراة النصر والعدالة

أصدرت الشركة العالمية بياناً اليوم (الأربعاء) لتوضيح سبب الانقطاع الذي حصل في مباراة النصر والعدالة أمس (الثلاثاء) في دوري روشن السعودي على ملعب مرسول بارك، والتي انتهت بفوز النصر.
وقالت الشركة إن الانقطاع كان بسبب تدخل التردد الخاص بالبث عبر القمر الصناعي، مضيفة أن مزود خدمة الأقمار الصناعية أقر بهذا الخطأ.
وأضافت أن مزود الخدمة أكد من جانبه البحث عن المتسبب وتطبيق كل الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر، كما تعهد بعدم تكراره. وفق “أخبار 24”.
وأكدت لجميع مشاهدي دوري روشن أن أسباب الخلل التقني في المباراة كانت خارجة عن إرادتها، مشددة حرصها الدائم على حل هذه المشاكل وضمان عدم تكرارها في المستقبل.