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جديد المحليات > بالفيديو.. خبير موارد بشرية : توطين المهن الاستشارية سيستفيد منه الكثيرون وهذه أبرز إيجابياته
12/10/2022   5:36 م

بالفيديو.. خبير موارد بشرية : توطين المهن الاستشارية سيستفيد منه الكثيرون وهذه أبرز إيجابياته

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أكد الخبير في الموارد البشرية نايف الفهيد، أن قطاع الاستشارات يعتبر قطاعا كبيرا وواعدا، لكونه يقدم الكثير والعديد من الخدمات.

وقال الفهيد لـ “أخبار 24″، إن القرار الأخير بتوطين قطاع ومهن الاستشارات له العديد من الإيجابيات، مشيراً إلى أن النسبة التي يبدأ بها التوطين وهي نسبة 35% وترتقع إلى 40%؛ تعتبر نسبة كبيرة وواعدة، وسيستفيد منها الكثير من المواطنين من خلال الحصول على وظائف مرموقة.

وأضاف الفهيد أن من إيجابيات القرار أيضا أن المهن الاستشارية رواتبها مختلفة، وتختلف حسب حساسيتها وموقعها، إلا أنها ذات عوائد ممتازة، وتعتمد على السلم والهرم الوظيفي لكل مستشار.

ولفت إلى أن الخدمات الاستشارية تشمل مجالات عديدة مثل: دراسة الجدوى وإنشاء المشاريع والموارد البشرية وإدارة الأعمال، مشيرا إلى أنه يعتبر قطاعا حساسا واستراتيجيا ومرغوبا في هذه الفترة خصوصا مع رؤية 2030.

وأشار إلى أن قطاع الاستشارات يتضمن عدة أنواع من المهن مثل: استشارات إدارة المشاريع، والإدارات المالية والاستشارات في الأمن السيبراني، وهي مهن تعتبر مهمة وحساسة.

يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، كان قد أصدر قرارًا بتوطين 35% من المهن الاستشارية والأعمال اعتبارًا من 6-4-2023، في المرحلة الأولى، وسترتفع النسبة في المرحلة الثانية لتصل إلى 40% اعتبارًا من 2024/3/24 م.

بالفيديو.. خبير موارد بشرية : توطين المهن الاستشارية سيستفيد منه الكثيرون وهذه أبرز إيجابياته

جديد المحليات
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