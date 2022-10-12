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جديد المحليات > أكبر أكاديمية للبنات بالمنطقة الشرقية تدشن فرعها في الدمام
12/10/2022   5:36 م

أكبر أكاديمية للبنات بالمنطقة الشرقية تدشن فرعها في الدمام

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دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، فرع أكاديمية التعلم للبنات بمدينة الدمام.

وتُعد هذه الأكاديمية أكبر أكاديمية للبنات بالمنطقة الشرقية بسعة 1200 طالبة، ولها فروع في الخبر والقطيف والجبيل والأحساء، وتقدم برامج الدبلوم في الأمن السيبراني، والموارد البشرية، والعلاقات العامة والإعلام، والمحاسبة، والتسويق.

كما أطلقت الأكاديمية عدداً من برامج خدمة المجتمع منها “مركز التأهيل الوظيفي” والذي يعنى بالبحث عن وظائف للخريجين والخريجات، وبرنامج “الوقف التعليمي المعمّر” الذي يقدم منحاً دراسية مجانية للشباب. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن أمير المنطقة ثمن خلال التدشين توقيع اتفاقيات توظيف 500 طالبة في عدد من شركات القطاع الخاص، مؤكداً أهمية مشاركة القطاع الخاص في تدريب أبناء وبنات الوطن.

أكبر أكاديمية للبنات بالمنطقة الشرقية تدشن فرعها في الدمام

جديد المحليات
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