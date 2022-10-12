أكبر أكاديمية للبنات بالمنطقة الشرقية تدشن فرعها في الدمام

دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، فرع أكاديمية التعلم للبنات بمدينة الدمام.
وتُعد هذه الأكاديمية أكبر أكاديمية للبنات بالمنطقة الشرقية بسعة 1200 طالبة، ولها فروع في الخبر والقطيف والجبيل والأحساء، وتقدم برامج الدبلوم في الأمن السيبراني، والموارد البشرية، والعلاقات العامة والإعلام، والمحاسبة، والتسويق.
كما أطلقت الأكاديمية عدداً من برامج خدمة المجتمع منها “مركز التأهيل الوظيفي” والذي يعنى بالبحث عن وظائف للخريجين والخريجات، وبرنامج “الوقف التعليمي المعمّر” الذي يقدم منحاً دراسية مجانية للشباب. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن أمير المنطقة ثمن خلال التدشين توقيع اتفاقيات توظيف 500 طالبة في عدد من شركات القطاع الخاص، مؤكداً أهمية مشاركة القطاع الخاص في تدريب أبناء وبنات الوطن.
دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف#أمير_الشرقية
بديوان الإمارة اليوم فرع اكاديمية التعلم بمدينة الدمام ، وذلك بحضور معالي الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العام للتدريب التقني والفني.
وبارك سموه توقيع اتفاقيات توظيف 500 طالبة في عدد من شركات القطاع الخاص. pic.twitter.com/1ckhSJrV00
— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) October 12, 2022