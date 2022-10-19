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جديد المحليات > “القصبي”: نتطلع إلى الارتقاء بسلامة الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلك
19/10/2022   12:33 م

“القصبي”: نتطلع إلى الارتقاء بسلامة الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلك

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افتتح وزير التجارة، ماجد القصبي، اليوم (الأربعاء)، الاجتماع الـ 63 لوزراء التجارة والصناعة واللجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأبدى “القصبي”، خلال كلمته التي ألقاها اليوم، تطلعه بأن تسهم مخرجات هذا الاجتماع في تطوير البنية التحتية لمنظومة الدول الخليجية والارتقاء بسلامة الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلك.

وأكد أن هذا الاجتماع يحظى بأهمية كبرى لمواكبة التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا، ومواكبة التطورات العالمية السريعة.

يذكر أن هذا الاجتماع سيشهد بحث عدد من الموضوعات منها سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين المجلس مع الدول والتكتلات الدولية، والتجارة الإلكترونية، وخطة العمل لمشاريع القوانين والأنظمة التجارية، وتشجيع مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفق “أخبار 24”.

“القصبي”: نتطلع إلى الارتقاء بسلامة الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلك

جديد المحليات
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