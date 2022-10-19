الخريف: استراتيجية الصناعة مهمة لتنويع الاقتصاد وتهدف لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي والعسكري

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تعتبر أداة أساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، ونقل الصناعة الوطنية مما تم تحقيقه خلال ما مضى إلى مستهدفات 2030 وما بعدها.
وأضاف الخريف خلال حديث لقناة “العربية” أن من هذه المستهدفات؛ مستهدفات ذات طموحات كبيرة في تحقيق الأهداف سواء في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستضاعف مساهمتها بثلاثة أضعاف لتصل مساهمة القطاع إلى نحو 900 مليار.
وأوضح أن صادرات السلع ستتضاعف لتتجاوز 550 مليار ريال، كما ستساهم هذه الاستراتيجية كذلك في تحسين ميزان المدفوعات بما قيمته نحو 300 مليار، كما ستجلب استثمارات جديدة في حدود تريليون ريال، وتخلق العديد من الفرص الاستثمارية والوظيفية النوعية.
وأبان أن الاستراتيجية تركز على صناعات نوعية لتكون المملكة مصدرة لمنتجات ذات قيمة عالية، سواء المنتجات التي تأتي من مواردنا الطبيعية سواء البتروكيماويات والمنتجات ذات القيمة المضافة منها، أو من قطاع التعدين.
وأضاف أن الاستراتيجية تطمح لأن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية ومحطة مهمة في سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن إطلاق برنامج “ندلب” يؤسس لبناء قاعدة للربط بين القطاعات المختلفة والمهمة وخلق التناغم فيما بينها وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف أيضاً لبناء المقدرات الداخلية لضمان توفير المنتجات المرتبطة بالأمن الغذائي والدوائي والعسكري وغيرها، وهذا يعتبر مساراً مهماً جداً ونحن مستمرون فيه، بينما المسار الآخر هو تعظيم القيمة المضافة للمملكة بحكم مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي. وفق “أخبار 24”.