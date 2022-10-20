“الصحة العالمية”: كورونا لا يزال حالة طوارئ تثيرُ قلقاً دولياً

أكدَت منظمة الصحة العالمية، على ضرورة استمرار التعامل مع فيروس كورونا على أنه لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، مع ضرورة عدم إهمال انتشار مرض الكوليرا وفيروس “أيبولا” وجدري القرود.
ودعا مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم إلى تعزيز مراقبة معدلات انتشار كورونا الذي لا يزال يتحور، وتوسيع الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، حاثاً جميع البلدان بتحديث خطط التأهب والاستجابة الوطنية الخاصة بها.
وفيما يخص فيروس “جدري القرود”، قال أدهانوم إن لجنة الطوارئ المعنية بالملف سوف تجتمع الأسبوع الجاري، لمناقشة تفشي المرض وتقديم التوصيات، لاسيما أن عدداً من المخاطر والشكوك لا تزال شاخصة، فيما لا تزال بعض البلدان تشهد انتشاراً متزايداً لهذا الفيروس. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه حتى الآن تم تأكيد 60 إصابة و 20 حالة محتملة مع 44 حالة وفاة وتعافي 25 شخصاً بفيروس “أيبولا” في أوغندا، مشيراً إلى أن هناك 29 دولةً قد أبلغت بالفعل عن تفشي الكوليرا بما في ذلك 13 دولة لم يتفشَ فيها هذا المرض العام الماضي، وهو الأمر الذي تحتاج المنظمة إلى خطة لتوسيع نطاق إنتاج اللقاح لوقف تفشي “الكوليرا”.