“ترشيد المياه” يطلقُ تطبيقَ “كشف” لفحص تسربات المياه داخل العقارات

أطلق المركزُ الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” تطبيق “كشف”، بهدف توفير الحلول لكشف تسربات المياه داخل عقارات المواطنين والمقيمين.
ويعدُّ تطبيقُ “كشف” أحد الحلول التي تسهم في ربط المستفيدين مع مقدمي خدمة الكشف المؤهلين من قبل المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
ويتيح التطبيق للمؤسسات والشركات تقديم خدمة كشف تسربات المياه للمستفيدين في عقاراتهم، بالإضافة إلى تمكين عملاء “كشف” من اختيار الشركة المناسبة للقيام بعملية كشف التسربات، كما يقدم للعملاء تقريراً بعد انتهاء عملية الكشف، ويتيح لهم تقييم تجربتهم مع المؤسسات والشركات. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المركز أطلق حملة على منصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف حثِّ أصحاب الاستهلاكات المرتفعة إلى تحميل تطبيق كشف وفحص التسربات داخل عقاراتهم من خلال طلب مقدم الخدمة المناسب عن طريق التطبيق؛ للحفاظ على الثروة المائية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه يطلقُ تطبيقَ “كشف” لفحص تسربات المياه.https://t.co/oolWc22bMr#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/dALGoU0Mex
— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) October 23, 2022