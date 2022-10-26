بقيمة تقارب ملياري دولار.. “مسار” توقع اتفاقية لإنشاء وتشغيل حزمة مشاريعها الفندقية بمكة

وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لـ”مسار” وجهة الـ 100 مليار ريال، اتفاقية إنشاء وتشغيل حزمة مشاريعها الفندقية بقيمة استثمارية إجمالية تقارب ملياري دولار، وذلك على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المقام حاليا في الرياض.
وشملت الاتفاقية علامات الضيافة العالمية “كمبينسكي”، والسلسلة العالمية “تاج” لأول مرة في مكة المكرمة لتولي عمليات التشغيل لبرجين فندقيين من فئة خمسة نجوم، إضافةً إلى السكني لكمبينسكي.
وأكدت الشركة أن هذه المجموعة الفندقية تحتل موقعاً فريداً بالمنطقة المركزية بمدينة مكة، حيث تبعد مسافة ما يقارب 500 متر فقط عن الحرم المكي، وتحتوي على مُجمَّع تجاري بمساحة تزيد على 43 ألف متر مربع، وتوفر هذه الفنادق مجموعة من مواقف السيارات ومحطة توقف للحافلات سريعة التردد.
يذكر أن وجهة “مسار”، وقّعت في يوليو الماضي، عقد شراكة استراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار؛ وذلك في إطار جهودها لدعم مختلف مبادرات المؤسسة في مجالاتها الأربعة الذكاء الصناعي والروبوتات، التعليم، والصحة، والاستدامة. وفق “أخبار 24”.