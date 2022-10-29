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رياضة > “الفيصل” للمشاركين في دورة الألعاب السعودية: استمتعوا بالمنافسة.. وطوقوا أعناقكم بالذهب
29/10/2022   7:09 ص

“الفيصل” للمشاركين في دورة الألعاب السعودية: استمتعوا بالمنافسة.. وطوقوا أعناقكم بالذهب

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وجه وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كلمة لجميع المشاركين في أول نسخة لدورة الألعاب السعودية.

وقال الفيصل خلال حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية: “هنا أقول لكل المشاركين هذه الدورة تتويج لكم وفرصة لإطلاق مواهبكم”.

وأضاف: “استمتعوا بالمنافسة واصنعوا تميزكم وطوقوا أعناقكم بالذهب، واكتبوا للتاريخ نجاحكم في صفحات لا تنسى بفضل قيادة عظيمة وملهمة لنا جميعًا”.

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفل افتتاح النسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية، كأكبر حدث رياضي وطني بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري، وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض. وفق “أخبار 24”.

ولدى وصول سموه مقر الحفل كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية.

“الفيصل” للمشاركين في دورة الألعاب السعودية: استمتعوا بالمنافسة.. وطوقوا أعناقكم بالذهب

رياضة
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