الصقور السعودية تزين سماء الدوحة واستاد المباراة الافتتاحية بمونديال قطر 2022

نفذ فريق الصقور السعودية، أول أمس (الجمعة) جولة في سماء الدوحة عاصمة قطر، التي ستستضيف منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وشملت جولة الفريق السعودي المرور على استاد “البيت”، والذي تم اختياره لاستضافة المباراة الافتتاحية لمونديال 2022، والتي ستقام في 20 نوفمبر الجاري.
واستعرض فريق الصقور السعودية مهاراته في التحليق في سماء العاصمة القطرية بعروض مبهرة أظهرت المستوى العالي لقدراته.
جولة فريق #الصقور_السعودية في العاصمة القطرية #الدوحة يوم امس الجمعة #قطر pic.twitter.com/rUo7Hp7MN5
— Saudi Hawks الصقور السعودية (@saudihawks) November 5, 2022
وفق “أخبار 24”.