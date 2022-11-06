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جديد المحليات > “فلكية جدة”: خسوف كلي للقمر الثلاثاء المقبل غير مشاهد بالوطن العربي
06/11/2022   1:24 م

“فلكية جدة”: خسوف كلي للقمر الثلاثاء المقبل غير مشاهد بالوطن العربي

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أكدت الجمعية الفلكية بجدة أن الكرة الأرضية ستشهد بعد غد (الثلاثاء)، خسوفا كليا للقمر، لافتة إلى أنه لن يكون مشاهدا في سماء المملكة أو الوطن العربي، لأن الوقت سيكون نهاراً والقمر تحت الأفق محلياً.

وأوضحت الجمعية أن الخسوف سيكون الثاني والأخير في هذا العام 2022، ويمكن مشاهدته في معظم آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية والوسطى وستدوم كافة مراحله 5 ساعات و54 دقيقة.

وأوضحت أن الخسوف الكلي يحدث عندما يتحرك القمر من الغرب إلى الشرق عبر ظل الأرض عندها سيأخذ القمر اللون النحاسي أو الأحمر الغامق عند الذروة العظمى علمًا بأن اللون يعتمد على حالة الغلاف الجوي للأرض ويمكن رؤية ذلك بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام أدوات رصد خاصة.

وأفادت الجمعية بأنه بالتزامن مع خسوف القمر ستشهد أجزاء من آسيا وأمريكا الشمالية حدثًا سماويًا نادرًا غير مشاهد في الوطن العربي، حيث سيتحرك القمر المخسوف أمام كوكب أورانوس ويحجبه بشكل مؤقت في حدث يسمى الاحتجاب ويمكن رصد الظاهرة بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير في تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن خسوف القمر سيحدث ما بين الساعة 11:02 صباحًا إلى 04:56 عصرًا ( 08:02 صباحًا إلى 01:56 ظهرًا بتوقيت غرينتش) وسيكون القمر في داخل ظل الأرض ( مرحلة الخسوف الكلي) لمدة ساعة و 25 دقيقة في حين سيكون إجمالي مدة الخسوف الجزئي 3 ساعات و 40 دقيقة.

“فلكية جدة”: خسوف كلي للقمر الثلاثاء المقبل غير مشاهد بالوطن العربي

جديد المحليات
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