مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والتعافي وانخفاض الحالات الحرجة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، ارتفاع الإصابات الجديدة ومعدل التعافي خلال الـ24 ساعة الماضية، وانخفاض الحالات الحرجة، واستقرار معدل الوفيات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 130 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 24 حالة عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 823624 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 236 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 809961 حالة.
وأشارت إلى استقرار معدل الـوفيات، حيث تم تسجيل حالة وفـاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9418 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.
ونبهت إلى تسجيل انخفاض في منحنى الحالات الحرجة بخروج 5 حالات جديدة من العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 77 حالة.