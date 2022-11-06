نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والتعافي وانخفاض الحالات الحرجة
06/11/2022   1:24 م

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والتعافي وانخفاض الحالات الحرجة

+ = -
378

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، ارتفاع الإصابات الجديدة ومعدل التعافي خلال الـ24 ساعة الماضية، وانخفاض الحالات الحرجة، واستقرار معدل الوفيات.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 130 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 24 حالة عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 823624 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 236 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 809961 حالة.

وأشارت إلى استقرار معدل الـوفيات، حيث تم تسجيل حالة وفـاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9418 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.

ونبهت إلى تسجيل انخفاض في منحنى الحالات الحرجة بخروج 5 حالات جديدة من العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 77 حالة.

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والتعافي وانخفاض الحالات الحرجة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885235285.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.