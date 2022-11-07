تشارك جامعة الملك سعود في المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية، وذلك باستخدام نظارات 3D تمكن الأشخاص العاديين من عيش تجربة محاكاة مريض مصاب بأعراض الذهان.
وأوضحت لـ”أخبار 24″ الأخصائية النفسية وطالبة الماجستير بالجامعة، رغد البريدي، أن الهدف من نظارة المحاكاة إيصال رسالة إلى المجتمع والطلاب عن كيفية التعايش مع المصابين بالأعراض الذهانية والإحساس بمعاناتهم عن طريق المحاكاة وتعلم طريقة التعامل معهم.
وأضافت أن الشخص سيعيش تجربة سمعية وبصرية للأعراض، عن طريق الرؤية 3D، والتي توضح له كيف يعاني المريض على أرض الواقع من الضلالات العقلية أو السمعية أو البصرية والهلوسات.
وأشارت البريدي إلى أن الهدف من المشاركة في المؤتمر منح غير المصاب تصورا كاملا لفهم ما يعانيه أصحاب الأمراض النفسية.