“كفاءة الإنفاق” : التأمين الطبي خاص للجهات الحكومية التي تقدم التغطية لمنسوبيها

كشف المتحدث الرسمي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبروا” عمار النهدي سبب إضافة أيقونة طلب تأمين طبي للموظفين الحكوميين في الموقع.
وقال النهدي لموقع “أخبار 24“ إن هذه ليست جديدة بالموقع، حيث تعتبر منصة للاتفاقيات الإطارية بشكل عام وهذا القسم الخاص بـ”التأمين الطبي” لرفع الطلبات من الجهات الحكومية قبل الطرح في منصة اعتماد، والمقصود الجهات الحكومية التي تقدم التغطية التأمينية لمنسوبيها، بحسب لوائح تنظيم العمل الخاصة بها.
وأضاف أنه يمكن تعريف الاتفاقيات الإطارية أنها أحد أساليب الشراء الجديدة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهي اتفاقية بين جهة حكومية والموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء مدة معينة
وأشار إلى أن هيئة كفاءة الإنفاق تُعد الجهة المختصة بالشراء الموحد بإبرام الاتفاقيات الإطارية نيابةً عن الجهات الحكومية.
وأكد النهدي أن هذه الاتفاقيات تتميز بتحسين جودة المنتجات والخدمات وتوحيد مواصفاتها، وتقليل الهدر المالي واستقرار الشروط والأسعار في العقود وأوامر الشراء، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.