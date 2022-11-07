الأولى من نوعها بالمملكة ..”هيئة العلا” تدشن محطة الطائرات الخاصة

دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم (الإثنين)، محطة الطائرات الخاصة – الأولى من نوعها في المملكة – وذلك في مطار العلا الدولي، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الطيران السعودية الأمير فهد بن مشعل بن سعود، ورئيس هيئة الطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج.
واستقبلت المحطة عددًا من الطائرات الخاصة في بداية تدشين أعمالها، حيث ستسهم في تقديم خدمات جوية متنوعة، وبُنِيَت المحطة بتصميم عصري يتماشى مع معايير الطاقة النظيفة، على مساحة إجمالية 3 آلاف متر مربع، ومجهزة بكل خدمات الطيران الأرضية والطواقم الهندسية مع توفير خدمة إيقاف الطائرات لفترات طويلة.
وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تعزيز الاتصال بمختلف الوجهات الدولية والمحلية، وجعل العلا محطة لوجستية عالمية في شمال غرب المملكة.
وشهد مطار العلا الدولي منذ أغسطس 2019 عددًا من المشاريع التطويرية، شملت زيادة الطاقة الاستيعابية من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنويًا، فيما وصلت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو 2.4 مليون متر مربع، بالإضافة لاتساع منطقة وقوف وصيانة الطائرات إلى 15 طائرة.
وفق “أخبار 24”.