سفير خادم الحرمين يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن جهود رفع معاناة الشعب اليمني

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم (الاثنين)، المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغو.
واستعرض اللقاء جهود المملكة المختلفة لدعم الحكومة اليمنية وجهود السلام لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
ودعمت المملكة جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لمقترح تمديد الهدنة بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة لمساعدة الحكومة والشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل استمرار تعنت المليشيا الحوثية ورفضها للمقترح الأممي الذي سيسهم في تحسين حياة الأشقاء في اليمن. وفق “أخبار 24”.