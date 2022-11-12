إطلاق خدمة “جود 365” لتمكين المتبرعين من تقديم مساهماتهم طوال أيام السنة

أطلقت منصة جود الإسكان، اليوم (السبت)، خدمة جود 365 تحت شعار “أيامك جود”، لتمكين المتبرع من تقديم العطاء لكل أيام السنة لمرّة واحدة، وعبر دفعة واحدة من خلال المنصة.
وقالت المنصة إن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي “جود الإسكان” لتمكين الأسر شديدة الحاجة من توفير المسكن الملائم.
وأكد المدير التنفيذي للمنصة عمار الوهيبي، أن المنصة تعمل ضمن مجمل مساعيها على بث روح التكافل بين أفراد المجتمع ومؤسساته الداعمة، والفئات المستحقة لهذا الدعم؛ لضمان استدامة العطاء السكني للأُسر شديدة الحاجة، وتحقيق الريادة في المسؤولية المجتمعية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المنصة حظيت منذ انطلاقتها بدعم سخي من القيادة الرشيدة تأكيدًا على اهتمام القيادة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة “جود الإسكان”.