استشارات نفسية ومهنية لمنسوبي “السوق المالية”

كشفت مصادر عن توجُّه هيئة السوق المالية للاستعانة بشركة استشارات لتقديم خدمات الإرشاد والاستشارات في الصحة النفسية والاجتماعية والمهنية لمنسوبي الهيئة.
وأوضحت المصادر لـ”أخبار 24″ أن الهيئة تهدف لتقديم الاستشارات الفردية والإرشاد في المجالات المهنية والاجتماعية والنفسية، لدعم منسوبيها في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وتوجيههم لتبني الممارسات والسلوكيات الإيجابية.
كما تسعى للتوعية بالصحة الوجدانية وتحسين القدرة على التعامل مع الضغوطات وخفض معدل الإرهاق، وتعزيز التواصل الداخلي وارتباط الموظفين بالهيئة بمفهوم الولاء والانتماء.