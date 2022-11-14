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جديد المحليات > استبدال اللوحات وتفويض الزائر لقيادة المركبة.. تدشين 5 خدمات إلكترونية جديدة عبر “أبشر”
14/11/2022   4:58 م

استبدال اللوحات وتفويض الزائر لقيادة المركبة.. تدشين 5 خدمات إلكترونية جديدة عبر “أبشر”

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دشن مدير الأمن العام الفريق اللواء محمد البسامي، 5 خدمات إلكترونية للأمن العام في منصة “أبشر”، وذلك تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ممثلة في مركز المعلومات الوطني.

وتضمنت الخدمات الجديدة خدمة استبدال اللوحات التالفة أو المفقودة، وطلب اللوحات بشعار مميز أو بشكل طولي دون مراجعة مقار المرور، وخدمة الإبلاغ عن اللوحات المسروقة والمفقودة.وفق “أخبار 24”.

بالإضافة إلى خدمة تفويض الزائر لاستخدام المركبات، والتي تمكن مكاتب تأجير المركبات من تفويض الزائرين لقيادة المركبات، وخدمة فسوحات البنادق الهوائية، وتمكّن محال بيع الأسلحة من إتمام عملية فسح البنادق الهوائية، وكذلك خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري، وتمكن الجهات المستفيدة من طلب تصاريح استعمال وصرف ونقل مواد القطع الصخري.

 

استبدال اللوحات وتفويض الزائر لقيادة المركبة.. تدشين 5 خدمات إلكترونية جديدة عبر “أبشر”

جديد المحليات
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