“نايت فرانك”: الطلب على المكاتب الإدارية بالرياض ارتفع بوتيرة استثنائية

أكدت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية اليوم (الإثنين) أن الطلب على المكاتب الإدارية في العاصمة الرياض ارتفع بوتيرة استثنائية، مشيرة إلى أن المملكة تكثف جهودها لتعزيز القطاع الخاص لإعادة تشكيل اقتصادها المعتمد على النفط.
وأوضحت الشركة أن نسبة الإشغال في المكاتب ذات المواقع المتميزة بلغت 98% في الرياض بزيادة أربع نقاط مئوية عنها قبل عام، فيما ارتفعت إيجارات المكاتب ذات المواقع المتميزة 18%، وزادت إيجارات المساحات الإدارية من الفئة الأولى بنسبة 6.5% وإشغال 8%.
وأشارت إلى أن نسبة الإشغال الإداري بالعاصمة السعودية الرياض وثاني أكبر مدنها جدة الواقعة على البحر الأحمر ارتفعت مع سعي الشركات لتعزيز وجودها في المملكة.
وأفاد الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك، فيصل دوراني بأنه مع تكشُّف خطط المملكة للتحول الاقتصادي يزدهر النشاط الاقتصادي بوتيرة استثنائية.وفق “أخبار 24”.
يأتي ذلك بعد نحو عام من قرار المملكة أنها ستوقف اعتبارا من 2024 ترسية العقود الحكومية على الشركات والمؤسسات التجارية التي لا تفتح مقرات إقليمية لها بمدن المملكة.