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جديد المحليات > بالفيديو.. الأميرات الصغيرات ينثرن الفرح في “ونتر وندرلاند ” ويجسدن شخصيات ديزني
18/11/2022   10:59 ص

بالفيديو.. الأميرات الصغيرات ينثرن الفرح في “ونتر وندرلاند ” ويجسدن شخصيات ديزني

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تزينت ساحة الطفولة والألعاب في “ونتر وندرلاند” بفساتين الفرح الملونة التي ارتدتها الأميرات الصغيرات، وهن في قمة السعادة.

وحضرت الصغيرات بأناقتهن كاملة وطلتهن الجميلة الممزوجة بألوان الفرح والنقوش الجذابة التي تباينت ألوانها ما بين الأحمر والأزرق والوردي، والأصفر، ومنسوجة بأكمام طويلة وقصيرة، وتصاميم كلاسيكية وعصرية أنيقة.

وجسدت الصغيرات شخصيات ديزني الشهيرة، مثل ساندريلا، وأورورا، ومولان، وتيانا، ورابونزل.

وأوضحت الطفلة فجر لـ”أخبار 24″ أنها سعيدة بتواجدها مع صديقاتها ولعبهن معاً، فيما أكدت مها منصور أنها مبسوطة بمشاهدتها عروض التلوين والرسم، وغرفة مكياج الأطفال، وزاوية التقاط الصور التذكارية.

وكان موسم الرياض قد أعلن عن دخول الأميرات الصغيرات، اليوم (الخميس)، مجاناً إلى “ونتر وندرلاند”.

بالفيديو.. الأميرات الصغيرات ينثرن الفرح في “ونتر وندرلاند ” ويجسدن شخصيات ديزني

جديد المحليات
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