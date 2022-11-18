المعالم الشهيرة تتجه للرياض.. “الترفيه” تعلن عن فعاليات فوق الخيال في “بوليفارد وورلد”

نشرت الهيئة العامة للترفيه، فيديو ترويجياً لفاعلية فوق الخيال التي تستضيفها منطقة بوليفارد وورلد المقررة يوم 21 نوفمبر الجاري، وذلك ضِمن موسم الرياض 2022.
وتضم منطقة “بوليفارد وورلد” معالم من 10 دول حول العالم، وأكبـر بحيرة صناعية وبقـوارب تنقل الزوار مـن مدينـة لمدينـة بــ11 محطـة، كما تحتوي أكبـر مسرح كروي في العالم “ذا ســفيير” مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة وغيرها من التجارب الترفيهيـة.
يُذكر أن منطقة بوليفارد وورلد، تنقل أجواء وثقافات 10 دول حول العالم هي: فرنسا، وأمريكا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، والهند، والصين، واليونان، وإسبانيا، بالإضافة إلى فينيسيا الإيطالية وتتيح تلك الدول لزوار المنطقة التعرف على ثقافاتها، في تجربة فريدة ومثيرة.
المعالم الشهيرة تتجه لـ #الرياض.. “#الترفيه” تعلن عن فعاليات فوق الخيال في “#بوليفارد_وورلد“#موسم_الرياض موسم #فوق_الخيال😍🔥https://t.co/DYLMUB3p6Q pic.twitter.com/ZecOuMVxgH
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 17, 2022
وفق “أخبار 24”.