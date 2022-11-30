مدرب إسبانيا: يجب أن نفوز أمام اليابان.. وفرنسا والبرازيل المرشحين للوصول بعيدًا

قال المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي، إن فريق بلاده عليه الفوز أمام اليابان.
وأضاف إنريكي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم (الأربعاء):”يجب أن نحقق الفوز أمام اليابان ولا أريد المخاطرة بصحة اللاعبين وسأختار التشكيلة بعد تدريبات اليوم”.
وأتم المدير الفني للمنتخب الإسباني تصريحاته بقوله:” أعتبر فرنسا والبرازيل من المرشحين للوصول بعيدًا”.
ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة نظيره الياباني مساء يوم غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم قطر 2022. وفق “أخبار 24”.
ويتصدر المنتخب الإسباني جدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن نظيره الياباني.