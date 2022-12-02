ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع أوبك+ وحظر أوروبا للنفط الروسي

ارتفعت العقود الآجِلة للنفط اليوم الجمعة قبل اجتماع أوبك+ المقرر الأحد المقبل ثم حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي اعتباراً من الاثنين المقبل.
وأوضحت وكالة “رويترز” أن الصين تستعد لإعلان تخفيف الحجر الصحي لكورونا خلال أيام، في تحول كبير في سياستها، غير أنه لا يُعتقد استئناف النشاط الاقتصادي بشكل ملموس إلا بعد شهور.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتاً، إلى 87.5 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتاً، إلى 81.9 دولار للبرميل. وفق “أخبار 24”.
وكان الخامان قد هبطا اليوم لكنهما تحوّلا إلى تحقيق أول مكاسب أسبوعية، هي الأكبر في شهرين عند نحو 4.5% و7% على التوالي بعد انخفاضهما لثلاثة أسابيع متتالية.