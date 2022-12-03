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جديد المناطق > بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة
03/12/2022   9:50 ص

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة

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شهدت أنحاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة، أمس (الجمعة)، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد هطول زخات المطر على عدد من الأحياء بمكة المكرمة، في ظل تلبد السماء بالغيوم والسحب.

وكان المركز الوطني للأرصاد ذكر في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد لأجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة

جديد المناطق
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