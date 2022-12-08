مسؤول بمهرجان البحر الأحمر: الحفاظ على الإرث السينمائي العربي وراء ترميمنا للأفلام

أعاد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال دورته الثانية ترميم فيلم “خلي بالك من زوزو” من بطولة حسين فهمي وسعاد حسني بمناسبة مرور 50 عاماً على إنتاجه.
وكشف مدير البرامج العربية وكلاسيكيات الأفلام في مهرجان البحر الأحمر السينمائي أنطوان خليفة لـ “أخبار24“: أن مؤسسة البحر الأحمر منذ تأسيسها للمهرجان كان لديها تطلع مهم وهو المحافظة على الإرث السينمائي العربي.
وأشار خليفة إلى أن البداية كانت عندما اكتشفت أفلام قصيرة ووثائقية عن الحج في مكة مصورة بواسطة المصور صفوح النعماني فكان ذلك الحافز الأكبر للبدء بالترميم.
وأوضح أن ترميم مهرجان البحر الأحمر لبعض الأفلام كان في البداية بالهند، ثم أصبح في مصر حيث تم التعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة التي لديها آلات مجهزة ومخصصة لعمليات الترميم.
وبين خليفة أن مقاييس اختيار الأفلام للترميم هو تسليط الضوء على بعض السينمائيين المهمين في العالم العربي والسعودية؛ للمحافظة على هذه الأفلام وبقائها وتصديرها لمهرجانات عالمية.
كما أن الهدف هو أن يكون لدى المشاهد خلفية مهمة عن هذا الإرث السينمائي العربي، موضحاً أن ترميم الأفلام يكون بإعادة الجودة لكل صورة داخل الفيلم من ناحية اللون، والوضوح، والصوت لتظهر بشكل أجمل وكأن التصوير بالأمس.
وأكد أن عملية ترميم الأفلام صعبة وتتطلب فترة زمنية طويلة وتكلفة عالية ليمكن عرضها بصالات العرض الحديثة لأن الأفلام القديمة لا يمكن لصالات العرض الحديثة استيعابها، وأن التكلفة العالية لترميم الأفلام تعتبر بمكانها عندما ننظر للقيمة الحقيقية لتلك الأفلام.
يذكر أن المهرجان رمم أيضاً فيلم “غرام في الكرنك” وهو من بطولة فريدة فهمي ومحمود رضا باعتبار أنه أُنتج قبل أكثر من 50 عاماً، ضمن الحفاظ على “الإرث السينمائي العربي” عبر ترميم الأفلام.