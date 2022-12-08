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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” توضح طريقة كشف الادعاءات على ملصق المنتج التجميلي
08/12/2022   7:08 ص

“الغذاء والدواء” توضح طريقة كشف الادعاءات على ملصق المنتج التجميلي

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، كيف يمكن معرفة نظامية الادعاءات المذكورة على ملصقات المنتجات التجميلية، لافتةً إلى أن تلك الادعاءات تبيّن طبيعة وطريقة عمل المنتج وغيرها من المعلومات.

وأشارت إلى أن الادعاء هو أحد المعايير التي قد تُخرج المنتج من نطاق التجميل، وعليه فيجب دراسة الادعاءات المذكورة على الملصق والتأكد من مطابقتها لنظام منتجات التجميل، واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة قبل إدراج المنتج في نظام eCosma.

وأضافت بأن الادعاءات هي أي معلومة عن طبيعة وتأثير وفعالية ومحتويات المستحضر، أو في الدعاية والإعلان أو أي وسيلة ترويجية، والتي تشمل: الصور والرسوم والرموز بأي شكل من الأشكال التي تنص أو تدعي أو تلمح أن للمنتج خصائص محددة.

وبيّنت أنه يمكن التأكد من نظامية الادعاء من خلال: مطابقة الادعاء مع تعريف المنتج التجميلي، ولما ورد بالمواصفة القياسية الخليجية، أو من خلال التقديم على خدمة تقييم ادعاءات منتجات التجميل التي تقدمها الهيئة لشركات ومصنعي منتجات التجميل.

الغذاء والدواء

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” توضح طريقة كشف الادعاءات على ملصق المنتج التجميلي

جديد المحليات
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