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جديد المحليات > منى الخريص.. أول صقارة سعودية تشارك في مسابقة “المزاين” بـ”مهرجان الصقور”
13/12/2022   8:22 ص

منى الخريص.. أول صقارة سعودية تشارك في مسابقة “المزاين” بـ”مهرجان الصقور”

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سجلت الصقارة السعودية منى الخريص، اسمها كأول سيدة تشارك في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، والذي يقام في نسخته الخامسة في مقر نادي الصقور السعودي بالرياض.

وشاركت الخريص في مسابقة المزاين بالصقر “سما”، في فئة حر من حر فرخ، وهي المشاركة التي تعتبر خطوةً دافعةً للمرأة للدخول في هذه المسابقة، والتي تعبّر عن الموروث السعودي العريق.

وأوضحت الخريص أن مشاركتها تهدف إلى فتح الباب للعنصر النسائي للإسهام والمشاركة في هذا المهرجان الذي يحمل اسم المؤسس، مشيرة إلى أن ذلك منحها دافعاً كبيراً لدخول هذا المجال، والذي يسهم في الحفاظ على هذا الإرث وتنميته. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور اعتمدت على اختيار أجمل الصقور في سبع فئات، إذ سيتم توزيع الجوائز المالية على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 300 ألف ريال، ويحوز صاحب المركز الثاني على 200 ألف ريال، و100 ألف ريال للمركز الثالث.

منى الخريص.. أول صقارة سعودية تشارك في مسابقة “المزاين” بـ”مهرجان الصقور”

جديد المحليات
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