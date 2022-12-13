ليلة ميسي المنتظرة.. الأرجنتين تصطدم بطموح كرواتيا في نصف نهائي المونديال

ينتظر كل عشاق كرة القدم حول العالم ليلة ساحرة جديد من ليالي مونديال قطر 2022، اليوم الثلاثاء، على استاد لوسيل، بمواجهة من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي، حيث يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الكرواتي في الخطوة قبل الأخيرة للوصول للقب، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.
ويتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى لقاء اليوم لتحقيق الحلم الذي انتظره أفضل لاعبي العالم ليونيل ميسي، لإهداء فرحة جديدة لشعب بلاده ولمُحبي ميسي ساحر كرة القدم الذي خلب قلوب الرياضيين بأدائه الفريد وأهدافه وتمريراته الساحرة، وهو يتطلع لتقديم كأس العالم لبلاده وتتويج نفسه كأفضل اللاعبين في تاريخ الأرجنتين بعد أن تفوق على الأسطورة مارادونا في سجل الأهداف وبات ينقصه لقب المونديال فقط الذي أهداه مارادونا لبلاده في نسخة العام 1986.
وفي المقابل سيكون المنتخب الكرواتي أكثر إصراراً على تحقيق الإنجاز الذي استعصى عليه في نسخة روسيا 2018 عندما وصل للنهائي وخسر أمام المنتخب الفرنسي، ويتطلع لتكرار المحاولة مرة أخرى في النسخة القطرية، وتحقيق اللقب بقيادة موسيقار الكرة الأوروبية لوكا مودريتش.
ويواجه ميسي ورفاقه منتخب كرواتيا في نصف النهائي بشعار الفوز والعبور للنهائي في مباراة من اتجاه واحد لا حسبة فيها سوى التفوق وبلوغ المباراة النهائية، ما يعني أن المباراة ستكون الأكثر قوة وإثارة بين منتخبين يضمان أفضل اللاعبين في العالم، ويضمان كذلك أكبر الطموحات بعد أن وصلا لهذه المرحلة المتقدمة التي استعصت على العديد من كبار منتخبات العالم، في المرحلة الماضية. وفق “أخبار 24”.
وعلى الرغم من أن المنتخبين لم يلتقيا في كأس العالم إلا مرة واحدة في نسخة روسيا الماضية التي انتهت بفوز كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل، فقد لعبا ودياً في مباراة أعقبت مونديال روسيا وانتهت بفوز الأرجنتين بهدفين سجّل أحدهما بنيران صديقة.
ووصل المنتخب الأرجنتيني لهذه المرحلة بعد حصوله على ست نقاط من مجموعته بالفوز على بولندا والمكسيك والخسارة من السعودية ثم التفوق على أستراليا في ثمن النهائي والفوز على هولندا بركلات الترجيح في ربع النهائي.
فيما وصل المنتخب الكرواتي لهذه المرحلة بعد حلوله ثانياً في مجموعته بخمس نقاط من فوز وتعادلين، ثم تفوق على اليابان في ثمن النهائي وأخرج المنتخب البرازيلي في ربع النهائي.