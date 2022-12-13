كيف لعب الحراس دورا في وصول منتخباتهم لنصف نهائي المونديال؟

تنطلق غدا الثلاثاء، منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022، بمواجهة الأرجنتين وكرواتيا، والفائز من هذه المباراة سينتظر في النهائي الفائز من فرنسا والمغرب المقرر لها مساء الأربعاء.
وخلال مشوار المنتخبات الأربعة حتى وصولها إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لعب حراس المرمى دورا بارزا في هذا الإنجاز.
ياسين بونو
قاد حارس مرمى إشبيلية، منتخب المغرب إلى التأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على إسبانيا بهدف دون رد سجله يوسف النصيري.
وساهم بونو في قيادة المغرب للوصول لنصف نهائي مونديال قطر 2022، كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور في تاريخ البطولة.
وحافظ المغرب على نظافة شباكه في 4 مباريات بكأس العالم قطر 2022، أكثر مما حافظ عليه في 16 مباراة قبل ذلك بالمسابقة بين 1970 و2018 (3 مرات).
ياسين بونو الذي خاض 50 مباراة دولية، أصبح أول حارس إفريقي يحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية في نسخة واحدة من كأس العالم.
هوجو لوريس
قاد هوجو لوريس منتخب فرنسا في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، بعدما تصدى للعديد من الكرات الصعبة خلال مواجهة إنجلترا بربع النهائي.
وبات لوريس أكثر اللاعبين في المشاركات الدولية في تاريخ المنتخب الفرنسي، متفوقا على ليليان تورام المدافع الدولي السابق.
وخاض لوريس 143 مباراة حتى الآن في تاريخه مع منتخب فرنسا، وذلك بعدما شارك أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022.
الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش
أصبح حارس منتخب كرواتيا الأبرز بين زملائه في الفريق، ليواصل تألقه الذي بدأ منذ دور المجموعات، واستمر حتى دور الـ 16 ليقود منتخب بلاده لعبور اليابان بركلات الترجيح، ويومها تصدى لـ 3 ركلات ترجيح، وحرمه من بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
وقاد الحارس ليفاكوفيتش كرواتيا إلى ربع النهائي ليجد نفسه في مواجهة البرازيل المرشح الأول لتحقيق كأس العالم 2022.
وخلال اللقاء تصدى الحارس للعديد من الكرات المحققة، ليفرض بعدها التعادل على راقصي السامبا ويلجأ بعد ذلك المنتخبان إلى ركلات الترجيح، الذي حسمتها كرواتيا لصالحها لتضرب موعدا مع الأرجنتين في نصف النهائي. وفق “أخبار 24”.
الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز
يملك حارس منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز دورا رئيسيا في وصول راقصي التانجو إلى نصف النهائي، بعدما تصدى لركلتين ترجيحيتين خلال مواجهة هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلعب خلالها مارتينيز دورا بارزا في إنجاز لمنتخب الأرجنتين، فسبقه مساهمته في فوز منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا 2021، بعدما تصدى لثلاث محاولات، خلال الفوز في نصف النهائي بركلات الترجيح على كولومبيا، قبل أن يتم اختياره كأفضل حارس في البطولة.