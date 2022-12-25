16 متأهلاً من تعليم الرياض يمثلون المملكة في “جائزة حمدان الدولية”

رشحت إدارة تعليم الرياض 22 معلماً ومعلمةً وطالباً وطالبةً، للمشاركة في جائزة حمدان بن راشد الدولية؛ تأهل منهم 16 لتمثيل الوطن للحصول على الجائزة للأداء التعليمي المتميز في دورتها 25.
وكرّم مدير تعليم الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي, المرشحين، بحضور أولياء أمور الطلاب، مؤكداً استحقاقهم لتمثيل التعليم ومنسوبيه في هذه الجائزة.
وأوضحت مديرة مركز التميز في تعليم الرياض الدكتورة رقية السنيدي، أن قائمة فئة المعلم المتميز المتأهلين للمرحلة الثانية ويمثلون المملكة، ضمت كلاً من: أنس عبدالله الماجد، وجواهر محمد بن منيع، وحصة إبراهيم التمامي، وحياة محمد الشهري، ونجلاء عبدالعزيز الثميري، ونوف عرار الدوسري، ووفاء محمد الربيعان.
كما تأهل كلاً من المعلمات: دلال ماجد الحارثي، وسارة عبدالله النفيعي، وشريفة عبدالرحمن المطيري، ووفاء خالد العنزي للمرحلة الأولى من الجائزة على مستوى الوزارة كممثلين للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.
وعلى مستوى فئة الطالب المتميز، كشفت الدكتورة السنيدي عن تأهل كل من: ترف أحمد السعوي، وحمد مساعد الحمد، وسارة خليل الفارس، وعلي منير المعلم، وفرح عبدالله المزيني، ومشعل عصام الدريوشي، ونواف خالد الغامدي، والهنوف سليمان القزلان، وعبدالله سليمان السليمان فيما تأهل على مستوى إدارة التعليم الطالبتان تالا عبدالله الحربي وريماس بسام العقيّل.
وفق “أخبار 24”.