اتحاد الكرة السعودي عن بيليه: “سيعيش إرثك في الذاكرة دائما”

علق الاتحاد السعودي لكرة القدم على وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.
ونشر حساب الاتحاد السعودي عبر “تويتر” مقطع فيديو وكتب: “سيعيش إرثك في الذاكرة دائما”.
وفارق أسطورة الكرة البرازيلية بيليه الحياة مساء الخميس، عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض.
ودخل بيليه في حالة صحية حرجة للغاية خلال الساعات الأخيرة وتجمعت عائلته بالكامل حوله في أحد المستشفيات.
Your legacy and memory will always live on. 👑@Pele pic.twitter.com/5X7PYiHtP6
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 29, 2022
وفق “أخبار 24”.