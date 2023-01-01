إزالة 15 مليون محتوى متطرف وإغلاق 6.8 ألف قناة لـ 3 تنظيمات إرهابية

تمكن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” بالتعاون مع منصة “تليجرام” من إزالة أكثر من 15 مليون محتوى متطرف، وإغلاق 6.8 ألف قناة تبث الدعاية المتطرفة عبر المنصة، وذلك خلال عام 2022.
وأوضح المركز أن فريق العمل المشترك نجح خلال الربع الأخير من عام 2022 في رصد وإزالة 8. 4 مليون محتوى متطرف يعود لتنظيمات القاعدة، وداعـش، وهيئة تحرير الشام، حيث قامت تلك المنظمات الإرهابية ببث ذلك المحتوى عبر 3.6 ألف قناة.
وأبان أن المحتويات المزالة التابعة لتنظيم داعـش الإرهابي كانت الأكثر حيث بلغ عددها نحو 4.2 مليون محتوى، تم بثه عبر أكثر من 2.6 ألف قناة، إلى جانب 3.7 مليون محتوى لهيئة تحرير الشام تم بثه من خلال 703 قنوات، فيما بثّ تنظيم القاعدة أكثر من 625 ألف محتوى متطرف عبر 259 قناة.
وأضاف “اعتدال” أن إجمالي المحتويات والقنوات المتطرفة المزالة منذ بدء التعاون مع “تليجرام” في 21 فبراير وحتى نهاية ديسمبر، بلغ أكثر من 15 مليون محتوى متطرف؛ منها أكثر من 7.6 مليون محتوى متطرف يعود لهيئة تحرير الشام، و5.4 محتوى تابع لتنظيم داعـش، ونحو 2 مليون محتوى لتنظيم القاعدة الإرهابي. وفق “أخبار 24”.
ويعمل “اعتدال” و”تليجرام” على إزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية والتي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وذلك بهدف حماية رواد المنصة من مخاطرها وتأثيراتها الأيديولوجية.