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جديد المحليات > نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يصل البرازيل للمشاركة في تنصيب الرئيس
01/01/2023   5:06 م

نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يصل البرازيل للمشاركة في تنصيب الرئيس

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وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الأحد)، إلى البرازيل، للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية لولا دا سيلفا، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان في استقبال وزير الخارجية لدى وصوله مطار العاصمة برازيليا، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل فيصل غلام، ومدير عام إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البرازيلية السفير سيدني روميرو.

ويؤدي لولا دا سيلفا (77 عاما) اليمين رئيسا للبرازيل، اليوم (الأحد)، وذلك بعدما تغلب بفارق ضئيل على بولسونارو في أكتوبر الماضي ليفوز بفترة رئاسية ثالثة غير مسبوقة، وبعدما أمضى عاما ونصف العام في السجن في اتهامات فساد أُسقطت لاحقا.

وزير الخارجية يصل البرازيل للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي وزير الخارجية يصل البرازيل للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي وزير الخارجية يصل البرازيل للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي

وفق “أخبار 24”.

نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يصل البرازيل للمشاركة في تنصيب الرئيس

جديد المحليات
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