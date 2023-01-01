مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والحالات الحرجة وانخفاض الوفيات

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، ارتفاعا طفيفا في الإصابات الجديدة وأعداد المتعافين والحالات الحرجة، وانخفاض معدل الوفيات المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 8 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827032 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا، إذ سجلت 31 حالة، بارتفاع قدره 4 حالات عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 814629 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى انخفاض في معدل الوفيات، إذ سُجلت حالتا وفاة جديدتان، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9520 حالة وفاة.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الحالات الحرجة، بتسجيل دخول 4 حالات غرف العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 26 حالة.