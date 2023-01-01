الأرصاد” ترفع درجة إنذار الحالة المطرية بمكة إلى “تحذير وتنبيه متقدم”

رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار في محافظتي جدة ورابغ؛ لتصل إلى ” تحذير، وتنبيه متقدم”؛ وذلك على محافظات منطقة مكة المكرمة.
وأوضح أن الإنذار يتعلق بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات المنطقة، مشيراً إلى أن الإنذار يستمر إلى الساعة الثالثة من عصر غد (الإثنين).
وأشار المركز إلى أن التنبيه المتقدم يشمل العاصمة المقدسة، جدة، الخرمة، المويه، تربة، رنية، أضم، ميسان، الطائف، الكامل، رابغ، خليص، عسفان، الجموم، بحرة، الليث، والشعيبة.
ولفت المركز إلى أن التوقعات تشير إلى الحالة المطرية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مع ارتفاع بالأمواج، وتساقط للبرد، وجريان سيول، وشبه انعدام في الرؤية. وفق “أخبار 24”.
وتشير التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة، من مساء اليوم (الأحد)، على جدة، ثول، رابغ، الكامل، العاصمة المقدسة، الطائف، الهدا، الشفا، الشعيبة، الليث والأجزاء المحيطة بهذه المحافظات.
وتمتد هذه الأمطار الغزيرة على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها؛ بما في ذلك السواحل؛ لتشمل مناطق: الرياض، وحائل، والقصيم، والشرقية، والشمالية الشرقية، والشمالية؛ بما في ذلك منطقة الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية، فيما من المتوقع سقوط جليد كثيف على المناطق الشمالية للمملكة، بالإضافة إلى تكون الضباب الكثيف في الساعات الأولى من الصباح.
ومن جانبه، أطلق الدفاع المدني إنذاراً من المنصة الوطنية للإنذار المبكر على محافظة جدة؛ للتحذير من أمطار غزيرة، داعياً الجميع لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن.