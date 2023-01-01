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جديد المحليات > “الموارد البشرية” تطلق صندوق دعم الجمعيات لتطويرها واستدامة أعمالها
01/01/2023   10:18 م

“الموارد البشرية” تطلق صندوق دعم الجمعيات لتطويرها واستدامة أعمالها

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أطلق نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي، اليوم (الأحد)، أعمال صندوق دعم الجمعيات.

ويهدف الصندوق إلى دعم الجمعيات وبرامجها وتطويرها، عن طريق تقديم القروض الميسرة والضمانات اللازمة، وتعزيز قدراتها المؤسسية وإسهاماتها التنموية، وتنميتها لاستدامة مواردها المالية، وتطوير العاملين فيها، وتأهيلهم وتنمية قدراتهم الوظيفية.

كما يرمي إلى دعم الجمعيات في مجال الاستثمار والابتكار الاجتماعي، وتطوير وسائلها لتحقيق غاياتها، وتشجيع المبادرات التطوعية ذات الصلة بها، وتمويل الدراسات والبحوث المرتبطة بها، فضلاً عن دعم الجمعيات الناشئة، والمساهمة في بناء قدراتها المؤسسية وتحقيق أهدافها.  وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” تطلق صندوق دعم الجمعيات لتطويرها واستدامة أعمالها

جديد المحليات
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