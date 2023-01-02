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جديد المحليات > تعيين الأمير سلطان بن خالد رئيسًا تنفيذيًا للصندوق الصناعي
02/01/2023   2:49 م

تعيين الأمير سلطان بن خالد رئيسًا تنفيذيًا للصندوق الصناعي

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أصدر مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، قرارًا بتعيين الأمير سلطان بن خالد بن فيصل رئيسًا تنفيذيًا للصندوق.

وقال الصندوق في بيان، إن الأمير سلطان شغل منصب النائب الأعلى للرئيس التنفيذي في الصندوق الصناعي، ونائب الرئيس التنفيذي للائتمان، إضافةً إلى عضوية لجنة الائتمان الإدارية ولجنة المخاطر الإدارية واللجنة التنفيذية.

وأضاف أنه عضوٌ في عدد من مجالس الإدارات واللجان منها مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وكان قد بدأ مسيرته المهنية في شركة أرامكو السعودية، ويحمل الأمير سلطان بن خالد درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد، وشهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تكساس التقنية.

وفق “أخبار 24”.

تعيين الأمير سلطان بن خالد رئيسًا تنفيذيًا للصندوق الصناعي

جديد المحليات
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