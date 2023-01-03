اعتمد وزير السياحة أحمد الخطيب، لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، التي تنظم ممارسة النشاط وتحدد ضوابط الحصول على التصريح واشتراطاته وإجراءاته والالتزامات المستمرة الواجب اتباعها.
وفق اللائحة يسمح للمواطنين بتأجير وحداتهم السكنية للسياح بأجر، بعد تطبيق الاشتراطات التي حددتها الوزارة، ودفع المقابل المالي للتصريح الذي تبلغ قيمته 1.1 ألف ريال.
وحددت اللائحة المرفق بالوحدة العقارية المؤثثة والمستقلة ومملوكة لفرد ومصرحة من الوزارة وتقدم خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر، على أن يمنع ممارسة النشاط دون تصريح أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
ضوابط المرفق
وتمثلت الضوابط في أن يكون المرفق ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي، وإلا يتجاوز إجمالي التصاريح الصادرة للمصرح له عقار واحدة عن 3 تصاريح، بينما يمكن للوزير أو من يفوضه إيقاف إصدار التصريح لمدة محددة لاعتبارات تراها الوزارة
وتضمنت الشروط أن يكون مقدم طلب التصريح سعودي الجنسية، ولديه صك ملكية إلكتروني أو عقد إيجار إلكتروني يثبت حق الملكية أو الانتفاع بالعين محل التصريح، إلى جانب عدم اعتراض الملاك في العقار المشترك الذي يقع مرفق الضيافة السياحي الخاص فيه على التأجير اليومي، مع تضمين بيانات محدثة لمقدم الطلب ومرفق الضيافة الخاص.
وأشارت اللائحة إلى أن مقدم الطلب في حال تجاوز عدد التصاريح الصادرة له عن 8 يجب عليه تقديم عقد سار بإدارة المرافق مع مقدم إدارة مرافق الضيافة السياحية مرخص له يغطي مدة سريانها، وذلك دون إخلال بالشروط عند التقدم بطلب التصريح، كما يجب أن يحتوي التصريح على بيانات المصرح له ومرفق الضيافة الخاص وتاريخ إصداره وإنهائه، فيما تم تحديد مدة سريانه لسنة واحدة.
التزامات المصرح له
ويلتزم المصرح له بتقديم الخدمة حسب التصريح الصادر له، وعدم تمكين غيره من استخدامه، والتجاوب مع الوزارة من خلال ممثل الضيافة السياحي الخاص على مدار الساعة، إلى جانب إبراز البيانات الأساسية المحددة في التصريح بشكل واضح للسائح داخل مرفق الضيافة، وعدم استخدام التصريح المنتهي، مع إبراز الإرشادات العامة لضوابط استخدام المرفق ومن بينها مواقف السيارات، وإخراج النفايات، والسلوكيات المحظورة.
واشتملت الالتزامات على وضع رقم خدمة العملاء والهاتف السياحي، إلى جانب مراعاة النظافة العامة واستخدام اللغتين العربية والإنجليزية والتقويمين الهجري والعربي في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية يما يتناسب مع رغبة السائح، وعدم الامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مقبولة نظاماً في حال وجود حجز مؤكد، وعدم تقديم الخدمة والتسويق لها إلا من خلال مقدمي خدمات السفر والسياحة، مع إيضاح الطاقة الاستيعابية.
وتضمنت الالتزامات تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها، وتحديث البيانات في النظام الإلكتروني للوزارة فور تغيرها.
قائمة الأسعار
وألزمت اللوائح المصرح له بوضع قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية للسائح وإعلانها من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة وفق الضوابط التي تضعها الوزارة على أن تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية والتقيد بها، كما يلتزم بأمن السائح وسلامته والمحافظة على سرية معلوماته وخصوصيتها، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته، والتقيد بالأنظمة وتعليمات الجهات المختصة في شأن النواحي الأمنية والصحية والبيئية ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء وغيرها.
الأمن والسلامة
كما تضمنت عدم اتخاذ أي أجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من الوحدة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات المختصة، ووفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، مع الامتناع عن فتح الوحدة سواء كان فيها السائح أو خارجها دون إذنه إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة، والحرص على سلامته من الحريق وتسرب الغاز والأطعمة والمشروبات الفاسدة، وتوفير الاحتياطات الأمنية وتوفير أدوات السلامة مثل طفاية الحريق، وغطاء إخماد الحريق، وكاشف الدخان، وحقيبة إسعافات أولية، والإبلاغ فوراً وبشكل مباشر للجهات المختصة عن أي حادث يتعلق بأمن السائح أو سلامته أو مرفق الضيافة أو العاملين فيه إن وجدوا.
بيانات السائح
واشترطت اللوائح على المصرح له عدم استقبال السائح دون إثبات هوية سارية المفعول على أن يتم التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها عند تسجيل الدخول ومطابقتها مع بيانات الحجز دون طلب أو أخذ نسخة منها، بينما في الحالات الطارئة يمكن استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية بعد موافقة الجهات المختصة.
ويلتزم المصرح له بإزالة عرض مرفق الضيافة السياحي الخاص والإعلان عنه من منصات الحجز الإلكترونية عند التوقف عن تقديم الخدمة، وعدم مطالبة السائح بأي مبلغ أو تسلمه منه إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة، مع عدم تقديم خدمات إضافية ما لم تكن معلنة مسبقاً من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة، مع تمكين السائح من الدخول لمرفق الضيافة والخروج منه في الأوقات المحددة في مستند الحجز.
اللوائح والإجراءات
وبحسب اللائحة يخضع ممارس النشاط لأعمال التفتيش وفقاً للنظام واللوائح وأدلة الإجراءات التي تضعها الوزارة، مع تطبيق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام اللائحة، بينما يمكن للوزارة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهمات الموكلة لها بموجب النظام واللائحة على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية المدربة والخبرة في مجال المهمات المسندة لها بناء على ما تحدده الوزارة،
ووفق اللائحة فإن أدلة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة تصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه وتحدث بالطريقة نفسها وتنشر في الموقع الإلكتروني للوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها.
وفق “أخبار 24”.