819 هدفًا تروي قصة كريستيانو رونالدو “أسطورة الأرقام القياسية”

اكتست الرياض باللون الأصفر في ليلة تقديم الأسطورة البرتغالي “كريستيانو رونالدو” لاعب النصر الجديد، والذي انضم إلى النادي في صفقة تاريخية للدوري السعودي.
وحفر النجم البرتغالي اسمه بين أساطير كرة القدم بفضل إنجازاته التي قلما زخرت بها مسيرة أي لاعب، لكننا في السطور التالي سنكتفي بإلقاء الضوء على جانب من إنجازات رونالدو والمتعلقة هنا بأهدافه والتي حطم بها النجم البرتغالي العديد من الأرقام القياسية والتاريخية.
– سجل رونالدو طوال مسيرته حتى الآن 819 هدفًا، وهو أول لاعب في التاريخ يتخطى الـ800 هدف في المباريات الرسمية.
– سجل رونالدو مع الأندية 701 هدفًا خلال 949 مباراة، ومع منتخب بلاده 118 هدفًا.
– رونالدو هو أكثر اللاعبين تسجيلًا في المباريات الدولية على مستوى المنتخبات عبر التاريخ بـ118 هدفًا (حتى الآن).
– سجل رونالدو 60 هاتريك بينها 44 مع ريال مدريد و10 مع منتخب بلاده.
– سجل رونالدو 129 هدفًا من ركلات جزاء، و126 هدفًا بقدمه اليسرى، 460 هدفًا بقدمه اليمنى، 113 بالرأس
– 603 من أهدافه جاءت من داخل منطقة الجزاء و98 هدفًا من خارجها.
– إشبيلية أكثر الفرق التي استقبلت أهدافًا من رونالدو بـ27 هدفًا، يليه أتلتيكو مدريد “25”، خيتافي “23” وبرشلونة “20”. وفق “أخبار 24”.
– الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا “140 هدفًا”.
– ساهم بـ 815 هدفًا في الدوريات الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي ودوري أبطال أوروبا “سجل 635 وصنع 180”.
– في مونديال 2022، أصبح كريستيانو أول لاعب يسجل في 5 نسخ مختلفة “2006، 2010، 2014، 2018 و2022”.
– سجل رونالدو أهدافه في 16 بطولة مختلفة من بينها الدوري الإسباني “311”، دوري أبطال أوروبا “140”، الدوري الإنجليزي “103” والدوري الإيطالي “81”.